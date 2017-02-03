В Киеве произошел пожар на территории монастыря

Сегодня, 15:28

Возгорание возникло в кирпичной котельной и распространилось на крышу помещения

 

В результате возгорания повреждены котел, дымоход, сгорело и разобрано 30 кв.м. кровли. Фото: kyiv.dsns.gov.ua
В результате возгорания повреждены котел, дымоход, сгорело и разобрано 30 кв.м. кровли. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Киеве произошел пожар на территории Свято-Благовещенского монастыря в пер. Промышленном, 8А. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения 101 3 февраля в 4:56.

Как оказалось, возгорание возникло в кирпичной котельной и распространилось на крышу помещения.

Уже в 5:39 пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждены котел, дымоход, сгорело и разобрано 30 кв.м. кровли.

К счастью, никто не пострадал. Вероятной причиной пожара было нарушение правил эксплуатации печного отопления, однако окончательную причину установит следствие.

Напомним, в Киеве вспыхнул масштабный пожар на Киевском судостроительно-судоремонтном заводе на улице Набережно-Луговой, 8 в Подольском районе.
пожар, возгорание, монастырь, сгорело, дымоход, котел
Источник:

"Сегодня"

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