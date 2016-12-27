Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме http://www.segodnya.ua/img/article/7835/45_main.1482841147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/45_tn.1482841147.jpg Происшествия Возгорание началось в офисе на цокольном этаже  

В Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Вчера, 14:16

Возгорание началось в офисе на цокольном этаже

 

Возгорание началось в одной из комнат офиса на цокольном этаже. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Возгорание началось в одной из комнат офиса на цокольном этаже. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В 20-этажном жилом доме по ул. Антоновича (Горького), 165 в Киеве возник пожар.

Сообщение о ЧП поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в Киеве 26 декабря в 10:33.

15726912_1229648077115132_5189724005694052479_n

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Спасатели установили, что возгорание началось в одной из комнат офиса на цокольном этаже. Пожар площадью в 10 кв.м. был ликвидирован уже в 11:30.

Вследствие пожара сгорели личные вещи, офисная мебель и оргтехника, закопчены стены и потолок.

15740815_1229648097115130_6508175740897940278_n

Фото: facebook.com/MNSKyiv

К счастью, никто не пострадал. Сейчас причину пожара выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, на ул. Мурманской, 6, произошел масштабный пожар — огонь уничтожил 2000 кв. м конструкций и практически весь товар. Не обошлось без жертв: в туалете во время тушения огня обнаружили сильно обгоревший труп.
пожар, спасатели, возгорание, мебель, офис, вещи, госчс, сгорели
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Место ЧП. От огня железная крыша секонда сползла вниз. Кажется, что сверху проехал бульдозер

Все подробности страшного ЧП на секонде в Киеве: кого винят в масштабном пожаре

Вчера, 09:38

По факту пожара на рынке возле метро "Лесная" открыто уголовное производство  

Происшествия

Пепелище вместо сэконда: как выглядит место масштабного пожара на Лесном

26 Декабря, 15:24

Обстоятельства ЧП в Киеве выясняют правоохранители

Происшествия

За сутки в столице произошло два пожара. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве за сутки горели два частных дома

26 Декабря, 10:55

К счастью, в пожарах люди не пострадали  

Происшествия

Машины сильно пострадали в огне. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве ночью загорелись три иномарки

23 Декабря, 12:34

Вначале загорелся Audi, с него огонь перешел на Honda и Nissan  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.