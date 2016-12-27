В Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Возгорание началось в офисе на цокольном этаже

В 20-этажном жилом доме по ул. Антоновича (Горького), 165 в Киеве возник пожар.

Сообщение о ЧП поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в Киеве 26 декабря в 10:33.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Спасатели установили, что возгорание началось в одной из комнат офиса на цокольном этаже. Пожар площадью в 10 кв.м. был ликвидирован уже в 11:30.

Вследствие пожара сгорели личные вещи, офисная мебель и оргтехника, закопчены стены и потолок.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

К счастью, никто не пострадал. Сейчас причину пожара выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, на ул. Мурманской, 6, произошел масштабный пожар — огонь уничтожил 2000 кв. м конструкций и практически весь товар. Не обошлось без жертв: в туалете во время тушения огня обнаружили сильно обгоревший труп.