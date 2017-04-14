В Киеве произошел пожар в одном из торговых центров

В результате возгорания повреждена кухонная техника и система вентиляции в заведении питания

В одном из торговых центров столицы произошел пожар.

13 марта в 22:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что по ул. Драгоманова в Дарницком районе столицы в одном из торговых центров возник пожар.

Оказалось, что возгорание произошло на первом этаже двухэтажного торгового центра в заведении общественного питания в помещении кухни на площади 10 м. кв.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Благодаря слаженным действиям пожарных, в 22:32 возгорание было локализовано и предупреждено дальнейшее распространение пламени, а в 22:40 ликвидировано.

В результате возгорания повреждена кухонная техника и система вентиляции. На месте пожара работало 3 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причину пожара устанавливает следствие. Жертв и пострадавших нет.