В Киеве произошел пожар в торговом павильоне

В Киеве ночью горел торговый павильон.

13 января в 00:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне по ул. Миропольская, 2 (Деснянский район).

Как оказалось, пожар возник возле проезжей части дороги в одном из металлических павильонов. Уже в 01:16 возгорание было локализовано и предупреждено дальнейшее распространение пламени. В 1:37 пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждена отделка стен и потолка павильона, перекрытия, пластиковая и деревянная вагонка на площади 15 м2.

На месте пожара было задействовано две единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.

Причину пожара устанавливает следствие.

Напомним, в столице сегодня ночью в 1:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в ларьках по ул. Крайняя, 3.