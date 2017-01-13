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В Киеве произошел пожар в торговом павильоне http://www.segodnya.ua/img/article/7879/10_main.1484300851.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/10_tn.1484300851.jpg Происшествия Возгорание началось возле проезжей части  

В Киеве произошел пожар в торговом павильоне

Сегодня, 11:46

Возгорание началось возле проезжей части

 

Пожар начался ночью. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Пожар начался ночью. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве ночью горел торговый павильон.

13 января в 00:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне по ул. Миропольская, 2 (Деснянский район).

Как оказалось, пожар возник возле проезжей части дороги в одном из металлических павильонов. Уже в 01:16 возгорание было локализовано и предупреждено дальнейшее распространение пламени. В 1:37 пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждена отделка стен и потолка павильона, перекрытия, пластиковая и деревянная вагонка на площади 15 м2.

На месте пожара было задействовано две единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.

Причину пожара устанавливает следствие.

Напомним, в столице сегодня ночью в 1:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в ларьках по ул. Крайняя, 3.
пожар, возгорание, горел, павильон, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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