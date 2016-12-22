В Киеве произошла бойня из-за киосков (видео)

Больше всего досталось женщине – хозяйке киоска сломали руку. Ее отправили в больницу

Бойня из-за киосков. Пятеро пострадавших – среди них двое полицейских. Так закончились попытки снести МАФы возле столичного метро. Под покровом ночи предприниматели стояли горой за свои торговые точки. Им противостояли силовики

Час ночи, центр Киева. 150 правоохранителей в полной амуниции вместе с людьми в гражданском живой цепью оградили киоски, оттесняя их владельцев . Занять эту позицию без крови не вышло.

Больше всего досталось женщине – хозяйке киоска сломали руку. Ее отправили в больницу.

Около двух ночи подключаются народные депутаты. МАФы сносить так и не начинают, а немного позже снимают и оцепление. Полицейские уходят под восторженное скандирование предпринимателей.

Бизнесмены преследуют полицейских – мол, видели титушек, которые избивали их коллег.

Наиболее активные задерживают двоих в гражданском. Мужчины признаются: они – оперативники райотдела полиции.

"У одного работника полиции – синяки и ушибы, у другого – серьезные повреждения. У него закрытая травма брюшной полости, закрытая травма грудной клетки. Сейчас он находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Есть сутки для того, чтобы определиться с правовой классификацией событий", – сказал Дмитрий Белоцерковец, советник городского головы Киева.

Пострадали и трое предпринимателей. Однако киевские власти планы менять не намерены, говорят – МАФы все равно снесут.

Киоски, хоть и не все – работают сегодня весь день. Ночью торговцы обещают дежурить, чтобы не лишиться рабочих мест.

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