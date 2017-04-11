В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

Вчера, 11:59

Один из охранников получил ранение в левую часть грудной клетки и был госпитализирован

Нескольких участников инцидента задержали
Нескольких участников инцидента задержали

В Киеве патрульные полицейские задержали пять человек, которые могут быть причастны к ранению охранника. Около 20 человек устроили драку в развлекательном заведении на улице Болбочана.

На место вызвали полицию, и охранники заведения указали на Mitsubishi, который как раз отъезжал, и сообщили: люди в авто стреляли в них. Один из охранников получил ранение в левую часть грудной клетки и был госпитализирован.

Автомобиль был заблокирован, а пятеро человек задержаны. У одного из пассажиров при досмотре обнаружили пистолет. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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