В Киеве произошла стрельба

Сегодня, 16:21

На место инцидента прибыли правоохранители, мужчина задержан 


На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

На месте происшествия. Фото: Влад Антонов

Стрельба произошла в одном из столичных парков в воскресенье, сообщают пользователи соцсетей.

"Сейчас, в парке на улице Гончара был задержан мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер", — говорится в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

На место инцидента прибыли правоохранители, мужчина задержан.

СМИ отмечают, что мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, однако эта информация пока не подтверждена.
стрельба, мужчина, правоохранители, гончара, пользователи

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: novostivmire.com

В центре Ивано-Франковска произошла стрельба: ранен мужчина

Вчера, 18:34

На месте происшествия правоохранители проводят следственные действия

Происшествия

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: AFP

В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

Вчера, 16:04

Пока не ясно, из какого оружия стреляли в мужчину 

Другие страны

Полиция разбирается в инциденте. Фото: AFP

У здания суда в Стамбуле произошла перестрелка

24 Августа, 13:46

Между мужчинами во время судебного слушания произошел конфликт, выяснения отношений продолжились на улице

Днепр

В Днепре патрульные со стрельбой преследовали автоугонщика

23 Августа, 13:39

Водитель попытался наехать на полицейского, но тому удалось отскочить в сторону

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования