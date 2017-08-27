В Киеве произошла стрельба
На место инцидента прибыли правоохранители, мужчина задержан
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
На месте происшествия. Фото: Влад Антонов
Стрельба произошла в одном из столичных парков в воскресенье, сообщают пользователи соцсетей.
"Сейчас, в парке на улице Гончара был задержан мужчина, устроивший стрельбу из револьвера "Флобер", — говорится в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.
На место инцидента прибыли правоохранители, мужчина задержан.
СМИ отмечают, что мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, однако эта информация пока не подтверждена.
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