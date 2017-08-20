В Киеве произошла стрельба в автобусе

Конфликт между двумя мужчинами перерос в драку со стрельбой

В Киеве на Петровке возле ресторана McDonald's в автобусе, который курсирует по маршруту 101, конфликт между двумя мужчинами перерос в драку со стрельбой, передает "Киев Оперативный".

"На линии 102 и 103 одновременно поступили вызовы о том, что на Петровке, у McDonald's, в автобусе, который курсирует по маршруту 101 стрельба и "убивают мужчину", – говорится в сообщении.

По прибытии экипажей патрульной полиции было выяснено, что у мужчин в автобусе возник конфликт. Вследствие словесной перепалки один из участников конфликта начал стрелять в другого из пистолета, предназначенного под отстрел резиновых пуль. Отмечено, что в результате стрельбы никто не пострадал.

"Второй участник схватил стрелявшего, выволок на улицу и начал бить. Вмешались прохожие и разняли их", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают патрули полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, в Киеве дама за рулем устроила масштабное ДТП.