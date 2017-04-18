В Киеве произошло ДТП с мотоциклистом

Сегодня, 22:50

Водитель "Хюндай" разворачивался и не проступил мотоциклиста


На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

В Киеве на Троещине произошло ДТП с мотоциклистом. Как сообщает с места происшествия корреспондент "Сегодня", водитель "Хюндай" разворачивался, не проступил мотоцикл. В результате аварии мотоциклист отделался ссадинами и ушибами, не получил тяжелых травм. На месте работает патрульная полиция.

Ранее сообщалось, что под Киевом ВАЗ слетел с трассы и перевернулся.
авария, ДТП, мотоцикл, хюндай
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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