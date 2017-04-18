В Киеве произошло ДТП с мотоциклистом

В Киеве на Троещине произошло ДТП с мотоциклистом. Как сообщает с места происшествия корреспондент "Сегодня", водитель "Хюндай" разворачивался, не проступил мотоцикл. В результате аварии мотоциклист отделался ссадинами и ушибами, не получил тяжелых травм. На месте работает патрульная полиция.

Ранее сообщалось, что под Киевом ВАЗ слетел с трассы и перевернулся.