В Киеве произошло два жутких мото-ДТП: пилоту оторвало стопу

Сегодня, 01:54

Во втором инциденте водитель "Мерседеса" сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии


На месте ДТП. Фото: Роман

На месте ДТП. Фото: Роман

На месте ДТП. Фото: Роман

На месте ДТП. Фото: Роман

На месте ДТП. Фото: Роман

В Киеве поздно вечером 19 августа произошли два ДТП с мотоциклистами, об этом передает корреспондент "Сегодня".

Так, выезде из города, возле КПП на Одесскую трассу, по предварительной информации, пилот мотоцикла выехал на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с "Фольксваген". Пилоту оторвало стопу, он госпитализирован. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа. 

Второе происшествие произошло на ул. Лобановского 56/21а. Водитель автомобиля "Мерседес" черного цвета сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии. Автомобиль виновника поврежден с правой стороны. Сообщается, что пилот на ногах, девушку-пассажира с различными травмами госпитализировали. На месте работала скорая помощь, полиция и Мотохелп.

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Фото: Ирина

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Фото: Ирина

Напомним, в Киеве дама за рулем устроила масштабное ДТП.
Киев, ДТП, мотоцикл, скрылся, мотоциклист, госпитализирован, за рулем
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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