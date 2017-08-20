В Киеве произошло два жутких мото-ДТП: пилоту оторвало стопу

Во втором инциденте водитель "Мерседеса" сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии

В Киеве поздно вечером 19 августа произошли два ДТП с мотоциклистами, об этом передает корреспондент "Сегодня".

Так, выезде из города, возле КПП на Одесскую трассу, по предварительной информации, пилот мотоцикла выехал на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с "Фольксваген". Пилоту оторвало стопу, он госпитализирован. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа.

Второе происшествие произошло на ул. Лобановского 56/21а. Водитель автомобиля "Мерседес" черного цвета сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии. Автомобиль виновника поврежден с правой стороны. Сообщается, что пилот на ногах, девушку-пассажира с различными травмами госпитализировали. На месте работала скорая помощь, полиция и Мотохелп.

Фото: Ирина

Фото: Ирина

Напомним, в Киеве дама за рулем устроила масштабное ДТП.