В Киеве произошло крупное ДТП, разбито пять авто (фото)
Авария случилась на Гостомельском шоссе
В Киеве на Гостомельском шоссе произошло масштабное ДТП. Разбито пять автомобилей.
"Газель" догнала автомобиль Skoda, который от удара въехал в Ssang Yong. Затем в них врезался бус.
Фото: Александр Лыткин
К счастью, обошлось без тяжелых травм.
Пробка на Гостомельском шоссе. Скриншот с сайта Яндекс.карты
Напомним, на проспекте Победы около метро "Берестейская" в Киеве на протяжении ста метров произошло две аварии. В первой разбито четыре авто, во второй – еще три. На проспекте возникла масштабная пробка.
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