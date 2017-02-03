В Киеве произошло крупное ДТП, разбито пять авто (фото)

В Киеве на Гостомельском шоссе произошло масштабное ДТП. Разбито пять автомобилей.

"Газель" догнала автомобиль Skoda, который от удара въехал в Ssang Yong. Затем в них врезался бус.

Фото: Александр Лыткин

К счастью, обошлось без тяжелых травм.

Пробка на Гостомельском шоссе. Скриншот с сайта Яндекс.карты

Напомним, на проспекте Победы около метро "Берестейская" в Киеве на протяжении ста метров произошло две аварии. В первой разбито четыре авто, во второй – еще три. На проспекте возникла масштабная пробка.