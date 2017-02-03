В Киеве произошло крупное ДТП, разбито пять авто (фото)

Сегодня, 09:47

Авария случилась на Гостомельском шоссе

 

На Гостомельском шоссе разбилось несколько машин. Фото: Александр Лыткин
На Гостомельском шоссе разбилось несколько машин. Фото: Александр Лыткин

В Киеве на Гостомельском шоссе произошло масштабное ДТП. Разбито пять автомобилей.

"Газель" догнала автомобиль Skoda, который от удара въехал в Ssang Yong. Затем в них врезался бус.

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Фото: Александр Лыткин

К счастью, обошлось без тяжелых травм.

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Пробка на Гостомельском шоссе. Скриншот с сайта Яндекс.карты

Напомним, на проспекте Победы около метро "Берестейская" в Киеве на протяжении ста метров произошло две аварии. В первой разбито четыре авто, во второй – еще три. На проспекте возникла масштабная пробка.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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