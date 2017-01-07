В Киеве произошло масштабное ДТП с элитной иномаркой (фото)

В Киеве на Бориспольском шоссе произошло масштабное ДТП с пострадавшими, разбиты пять авто. Пострадал водитель "Шевроле Авео".

По предварительной информации, "Рейндж Ровер" остановился в левом ряду. Сзади него остановился "Шевроле Авео". В течение нескольких секунд в "Авео" врезалось три авто: неустановленное, которое скрылось, "Лексус" и "Деу Нексия".

Водитель "Шевроле Авео" не был пристегнут. В результате аварии он получил ссадины, ушибы и сотрясение головного мозга. После оказания помощи мужчина вернулся на место ДТП.

Как отмечает корреспондент Сегодня.ua, скорость на Бориспольском шоссе сейчас ограничена до 50 км/час. Однако когда он ехал на место ДТП со скоростью 70 км/час, другие машины обгоняли его как стоячего.