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В Киеве произошло масштабное ДТП с элитной иномаркой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/47_main.1483779580.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/47_tn.1483779580.jpg Происшествия Пострадал один из водителей  

В Киеве произошло масштабное ДТП с элитной иномаркой (фото)

Сегодня, 10:58

Пострадал один из водителей

 

фото: Влад Антонов

В Киеве на Бориспольском шоссе произошло масштабное ДТП с пострадавшими, разбиты пять авто. Пострадал водитель "Шевроле Авео".

По предварительной информации, "Рейндж Ровер" остановился в левом ряду. Сзади него остановился "Шевроле Авео". В течение нескольких секунд в "Авео" врезалось три авто: неустановленное, которое скрылось, "Лексус" и "Деу Нексия".

Водитель "Шевроле Авео" не был пристегнут. В результате аварии он получил ссадины, ушибы и сотрясение головного мозга. После оказания помощи мужчина вернулся на место ДТП.

Как отмечает корреспондент Сегодня.ua, скорость на Бориспольском шоссе сейчас ограничена до 50 км/час. Однако когда он ехал на место ДТП со скоростью 70 км/час, другие машины обгоняли его как стоячего.
ДТП, авто, водитель, скорость, шевроле, лексус
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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