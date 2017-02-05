Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц

В музыкальной школе-интернате имени Н. Лысенко в Киеве произошло массовое отравление детей.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, в субботу утром, 4 февраля, на плохое самочувствие пожаловались шесть девочек и один мальчик в возрасте 10-17 лет.

Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция.

Не исключено, что причиной отравления могла стать некачественная еда, которую употребляли дети. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.