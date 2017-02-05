В Киеве произошло массовое отравление детей

Сегодня, 15:19

Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц

Школа-интернат им. Н. Лысенко. Фото: Wikimapia
Школа-интернат им. Н. Лысенко. Фото: Wikimapia

В музыкальной школе-интернате имени Н. Лысенко в Киеве произошло массовое отравление детей.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, в субботу утром, 4 февраля, на плохое самочувствие пожаловались шесть девочек и один мальчик в возрасте 10-17 лет.

Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция.

Не исключено, что причиной отравления могла стать некачественная еда, которую употребляли дети. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
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