В Киеве произошло массовое отравление детей
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц
В музыкальной школе-интернате имени Н. Лысенко в Киеве произошло массовое отравление детей.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Так, в субботу утром, 4 февраля, на плохое самочувствие пожаловались шесть девочек и один мальчик в возрасте 10-17 лет.
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из столичных больниц с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция.
Не исключено, что причиной отравления могла стать некачественная еда, которую употребляли дети. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
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