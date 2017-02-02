В Киеве произошло похищение человека и угон авто с погоней и ДТП (фото,видео)

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, в ночь на четверг в столице произошло похищении человека и угон авто с погоней и ДТП.

Два бандита похитили человека и авто, за ними поехал свидетель. Преступники двигались от Севастопольской площади до пл.Шевченко. На Косенко преступники протаранили полицейский Туксон. Оба задержаны.

Есть пострадавшие.

На месте работает оперативно-следственная группа.