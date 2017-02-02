В Киеве произошло похищение человека и угон авто с погоней и ДТП (фото,видео)

Сегодня, 01:28

На месте работает оперативно-следственная группа

фото: Влад Антонов

 


Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, в ночь на четверг в столице произошло похищении человека и угон авто с погоней и ДТП.

Два бандита похитили человека и авто, за ними поехал свидетель. Преступники двигались от Севастопольской площади до пл.Шевченко.  На Косенко преступники протаранили полицейский Туксон. Оба задержаны.

Есть пострадавшие.

На месте работает оперативно-следственная группа.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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