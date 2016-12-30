В Киеве пропал 54-летний мужчина

Киевлянин вышел из ресторана и исчез

В Киеве пропал 54-летний Марченко Виталий Игоревич. 22 декабря он в 23:55 вышел из ресторана на проспекте Маяковского 3б и исчез со связи.

Мужчина был одет в черный костюм, белую рубашку, черное пальто и кепку, черные туфли. Также он носит очки.



Заявление о пропаже мужчины – в Оболонском УП. Если вам известно местонахождение пропавшего либо обстоятельства его исчезновения – просьба сообщить правоохранителям Оболонского района либо по номеру 102.