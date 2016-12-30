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В Киеве пропал 54-летний мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7847/29_main.1483103202.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/29_tn.1483103202.jpg Происшествия Киевлянин вышел из ресторана и исчез

В Киеве пропал 54-летний мужчина

Сегодня, 15:05

Киевлянин вышел из ресторана и исчез

Мужчину ищут с 22 декабря
Мужчину ищут с 22 декабря

В Киеве пропал 54-летний Марченко Виталий Игоревич. 22 декабря он в 23:55 вышел из ресторана на проспекте Маяковского 3б и исчез со связи.

Мужчина был одет в черный костюм, белую рубашку, черное пальто и кепку, черные туфли. Также он носит очки.

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Заявление о пропаже мужчины – в Оболонском УП. Если вам известно местонахождение пропавшего либо обстоятельства его исчезновения – просьба сообщить правоохранителям Оболонского района либо по номеру 102.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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