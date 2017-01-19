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В Киеве пропал 80-летний дедушка http://www.segodnya.ua/img/article/7898/56_main.1484834498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/56_tn.1484834498.jpg Происшествия Родственники пенсионера подозревают, что он мог потерять память или заблудиться

В Киеве пропал 80-летний дедушка

Сегодня, 15:58

Родственники пенсионера подозревают, что он мог потерять память или заблудиться

Пенсионер ушел из дома и не вернулся
Пенсионер ушел из дома и не вернулся

В Киеве разыскивают Владимир Иванович Войтенко, 80-летнего жителя в с. Чубинское, Бориспольского района. Мужчина исчез приблизительно 16 января в обед.
Родные пенсионера подозревают, что он может не ориентироваться в пространстве или иметь провалы в памяти.

С собой у него нет ни документов, ни мобильного телефона.

Приметы мужчины – высокий, худой. Одет в темно-зеленую куртку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего – просьба сообщить по номеру 0504699932 или связаться с детьми пенсионера – 067209 4042 (Вика и Тимофей).
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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