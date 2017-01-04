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В Киеве пропала 34-летняя женщина, приехавшая на заработки http://www.segodnya.ua/img/article/7854/83_main.1483522480.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/83_tn.1483522480.jpg Происшествия У пропавшей – несколько особых примет

В Киеве пропала 34-летняя женщина, приехавшая на заработки

Сегодня, 11:31

У пропавшей – несколько особых примет

Женщину объявили в розыск
Женщину объявили в розыск

В столице разыскивают 34-летнюю Жорнокуй Викторию Владимировну, 1982 года рождения. Женщина из с. Красная Слобода Буринского района Сумской области поехала в Киев на заработки в столицу, однако до сих пор не вернулась, рассказали в ГУ НП Киева.

Правоохранители проверили знакомых девушки, торгово-развлекательные заведения, железнодорожные вокзалы, заведения общественного питания, но ее не нашли.

Следственным отделением Буринского ОП Главного управления Национальной полиции в Сумской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – безвести исчезнувшая.

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Виктория – 1982 года рождения, на вид ей 30-35 лет, рост 178 см, среднего телосложения, волосы волнистые, короткие. Особые приметы – на кисти правой руки имеет рубец от операции, на правой голени имеет шрам от пореза, отсутствуют три зуба.

Граждан, которые могут сообщить информацию о местонахождении пропавшей, просим позвонить по телефонам: 102, (0542) 66-74-40, (0542) 66-70-10, 096-723-52-57.
киев, правоохранители, уголовное производство, пропал человек
Источник:

"Сегодня"

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