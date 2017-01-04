В Киеве пропала 34-летняя женщина, приехавшая на заработки

У пропавшей – несколько особых примет

В столице разыскивают 34-летнюю Жорнокуй Викторию Владимировну, 1982 года рождения. Женщина из с. Красная Слобода Буринского района Сумской области поехала в Киев на заработки в столицу, однако до сих пор не вернулась, рассказали в ГУ НП Киева.

Правоохранители проверили знакомых девушки, торгово-развлекательные заведения, железнодорожные вокзалы, заведения общественного питания, но ее не нашли.

Следственным отделением Буринского ОП Главного управления Национальной полиции в Сумской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – безвести исчезнувшая.

Виктория – 1982 года рождения, на вид ей 30-35 лет, рост 178 см, среднего телосложения, волосы волнистые, короткие. Особые приметы – на кисти правой руки имеет рубец от операции, на правой голени имеет шрам от пореза, отсутствуют три зуба.

Граждан, которые могут сообщить информацию о местонахождении пропавшей, просим позвонить по телефонам: 102, (0542) 66-74-40, (0542) 66-70-10, 096-723-52-57.