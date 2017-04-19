В Киеве пропала девушка с розовыми волосами

Киевлянка ушла к маме в гости и не выходит на связь

В Киеве пропала 19-летняя Венера Ахмади Аббасовна. Украинка сутки не выходит на связь.

По словам близких, девушка ушла в полвторого дня 18 апреля из дома по бульвару Кольцова 14л, в гости к матери на Харьковское шоссе (метро "Вырлица").

Была одета в черное шерстяное длинное пальто, черные туфли с каблуком на высокой платформе, джинсы синие, цепочка на шее с надписью "Venus".

У девушки – большой шрам во всю левую руку на внутренней стороне, глаза голубые, нос с горбинкой. Цвет волос отличается от того, что сейчас на фото – на данный момент они розовые по плечи.