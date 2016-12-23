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В Киеве пропала женщина с "кошачьей" татуировкой http://www.segodnya.ua/img/article/7824/8_main.1482490032.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/8_tn.1482490032.jpg Происшествия Последний раз ее видели в районе КПИ  

В Киеве пропала женщина с "кошачьей" татуировкой

Сегодня, 12:45

Последний раз ее видели в районе КПИ

 

16 декабря женщина вышла из дома и не вернулась. Фото: facebook.com/KyivOperativ
16 декабря женщина вышла из дома и не вернулась. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве разыскивают 38-летнюю Ольгу Ефименко.

Как сообщает "Киев Оперативный", 16 декабря женщина вышла из дома и не вернулась.

Последний раз ее видели в районе КПИ.

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Фото: facebook.com/KyivOperativ

Была одета: белая куртка, черные штаны, темно-коричневые ботинки. Была черная сумка через плечо.

Особые приметы: на правом предплечье есть татуировка в виде головы кошки.

Напомним, в Киеве пропала без вести 20-летняя Рудченко Алла Руслановна. Девушка должна была поехать с ж/д вокзала в Гребинку, но домой не приехала, и на связь не выходит. Алла работает на Владимирском рынке.
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