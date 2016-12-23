В Киеве пропала женщина с "кошачьей" татуировкой

Последний раз ее видели в районе КПИ

В Киеве разыскивают 38-летнюю Ольгу Ефименко.

Как сообщает "Киев Оперативный", 16 декабря женщина вышла из дома и не вернулась.

Последний раз ее видели в районе КПИ.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Была одета: белая куртка, черные штаны, темно-коричневые ботинки. Была черная сумка через плечо.

Особые приметы: на правом предплечье есть татуировка в виде головы кошки.

Напомним, в Киеве пропала без вести 20-летняя Рудченко Алла Руслановна. Девушка должна была поехать с ж/д вокзала в Гребинку, но домой не приехала, и на связь не выходит. Алла работает на Владимирском рынке.