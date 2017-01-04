В Киеве проректор вуза погорел на крупной взятке

В столице сегодня, в рамках совместной операции прокуратуры Киева и Департамента защиты экономики Нацполиции, на получении неправомерной выгоды задержан первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Коношевича-Сагайдачного.

"Проректор требовал 25 тыс. грн от гражданина за содействие в зачислении его на 2-й курс заочной формы обучения при переводе в академию с другого вуза. Служащего задержали на горячем сразу после получения им второй части обусловленной суммы в 18 тыс. грн", – сообщают в прокуратуре Киева.

Ведомости о событии внесены в ЕРДР по ч.3 ст. 368 УК ("Получение неправомерной выгоды служебным лицом!). Продолжаются следственные действия.