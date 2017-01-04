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В Киеве проректор вуза погорел на крупной взятке http://www.segodnya.ua/img/article/7855/55_main.1483536613.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/55_tn.1483536613.jpg Происшествия Нечистый на руку руководитель академии требовал деньги за зачисление студента

В Киеве проректор вуза погорел на крупной взятке

Сегодня, 15:26

Нечистый на руку руководитель академии требовал деньги за зачисление студента

Взяточника поймали на горячем. Фото: Прокуратура Киева
Взяточника поймали на горячем. Фото: Прокуратура Киева

В столице сегодня, в рамках совместной операции прокуратуры Киева и Департамента защиты экономики Нацполиции, на получении неправомерной выгоды задержан первый проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Коношевича-Сагайдачного.

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"Проректор требовал 25 тыс. грн от гражданина за содействие в зачислении его на 2-й курс заочной формы обучения при переводе в академию с другого вуза. Служащего задержали на горячем сразу после получения им второй части обусловленной суммы в 18 тыс. грн", – сообщают в прокуратуре Киева.

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Ведомости о событии внесены в ЕРДР по ч.3 ст. 368 УК ("Получение неправомерной выгоды служебным лицом!). Продолжаются следственные действия.
взятка, коррупция, задержан, задержали
Источник:

"Сегодня"

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