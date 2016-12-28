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В Киеве простились с погибшим на Светлодарской дуге бойцом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/73_main.1482859749.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/73_tn.1482859749.jpg Происшествия За несколько дней до гибели военный попал в госпиталь с контузией, однако вскоре вернулся на передовую

В Киеве простились с погибшим на Светлодарской дуге бойцом (фото)

Вчера, 19:30

За несколько дней до гибели военный попал в госпиталь с контузией, однако вскоре вернулся на передовую

Сегодня в Киеве простились с погибшим в боях на Светлодарской дуге бойцом Сергеем Рубанчиковым.

Военнослужащему 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ было 36 лет, сообщает apostrophe.ua.

Боец с позывным "Ведьмак"  погиб 24 декабря в результате минометного обстрела. Он с первых дней был на войне в числе добровольцев. Изначально служил в 131-м ОРБ (батальон УНСО). Его брат Владимир сейчас служит в рядах УДА.

Стоит отметить, что за несколько дней до гибели Рубанчиков попал в госпиталь с контузией, однако долго не смог находится на больничной койке и вернулся на передовую.

Провести в последний путь погибшего бойца пришли родственники, друзья и киевляне.

Напомним, ранее в Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге Андреем Широковым, который два последних года своей жизни провел на войне. У защитника с позывным "Семьянин" остались жена и пятеро детей.
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