В Киеве пьяная женщина устроила аварию с тремя авто (фото)
Муж виновницы ДТП угрожал свидетелям автоматом Калашникова
В Киеве на бульваре Кольцова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Как выяснилось, женщина за рулем автомобиля Hyundai Elantra пыталась затормозить перед пешеходным переходом. Hyundai развернуло на 180 градусов и авто врезалась в две машины – Chevrolet и Nissan.
Алкотестер показал 1,12 промилле у женщины-водителя.
На месте аварии собрались около 100 местных жителей, приехало три полицейских патруля.
Свидетели рассказали, что пассажир Hyundai, который оказался мужем виновницы ДТП, сначала угрожал им автоматом Калашникова, а затем пересел за руль и пытался уехать с места аварии. Возмущенные люди перегородили дорогу, но полицейские применили против них слезоточивый газ.
В автомобиле виновницы ДТП обнаружено огнестрельное оружие, которым, по словам свидетелей, пассажир Hyundai угрожал им расправой.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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