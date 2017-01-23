В Киеве пьяная женщина устроила аварию с тремя авто (фото)

В Киеве на бульваре Кольцова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Как выяснилось, женщина за рулем автомобиля Hyundai Elantra пыталась затормозить перед пешеходным переходом. Hyundai развернуло на 180 градусов и авто врезалась в две машины – Chevrolet и Nissan.

Алкотестер показал 1,12 промилле у женщины-водителя.

На месте аварии собрались около 100 местных жителей, приехало три полицейских патруля.

Свидетели рассказали, что пассажир Hyundai, который оказался мужем виновницы ДТП, сначала угрожал им автоматом Калашникова, а затем пересел за руль и пытался уехать с места аварии. Возмущенные люди перегородили дорогу, но полицейские применили против них слезоточивый газ.

В автомобиле виновницы ДТП обнаружено огнестрельное оружие, которым, по словам свидетелей, пассажир Hyundai угрожал им расправой.

На месте работает следственно-оперативная группа.