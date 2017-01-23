Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве пьяная женщина устроила аварию с тремя авто (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/91_main.1485165972.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/91_tn.1485165972.jpg Происшествия Муж виновницы ДТП угрожал свидетелям автоматом Калашникова  

В Киеве пьяная женщина устроила аварию с тремя авто (фото)

Сегодня, 12:05

Муж виновницы ДТП угрожал свидетелям автоматом Калашникова

 

В Киеве на бульваре Кольцова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

Как выяснилось, женщина за рулем автомобиля Hyundai Elantra пыталась затормозить перед пешеходным переходом. Hyundai развернуло на 180 градусов и авто врезалась в две машины – Chevrolet и Nissan.

Алкотестер показал 1,12 промилле у женщины-водителя.

На месте аварии собрались около 100 местных жителей, приехало три полицейских патруля.

Свидетели рассказали, что пассажир Hyundai, который оказался мужем виновницы ДТП, сначала угрожал им автоматом Калашникова, а затем пересел за руль и пытался уехать с места аварии. Возмущенные люди перегородили дорогу, но полицейские применили против них слезоточивый газ.

В автомобиле виновницы ДТП обнаружено огнестрельное оружие, которым, по словам свидетелей, пассажир Hyundai угрожал им расправой.

На месте работает следственно-оперативная группа.
ДТП, пассажир, алкотестер, слезоточивый газ, огнестрельное оружие, полицейские, автомат калашникова, пьяный водитель
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве пьяный водитель элитной иномарки устроил ДТП с пострадавшими

Сегодня, 09:02

Виновник аварии пытался сбежать с места происшествия

Происшествия

В Киеве пьяный водитель на "Фольксвагене" штурмовал станцию метро "Харьковская"

20 Января, 09:20

Двигатель отбросило на тротуар, а авто – метров на 10 назад  

Происшествия

В Киеве ночью пьяный водитель уснул за рулем и устроил ДТП

16 Января, 12:35

Неуправляемый автомобиль вылетел на обочину и протаранил припаркованную машину

Происшествия

В Киеве мужчина напился после развода с женой и поехал кататься на авто

16 Января, 09:38

Пьяный водитель наехал на ограждение  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.