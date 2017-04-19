В Киеве пьяные парни набили девушке синяк

Сегодня, 16:25

Молодые люди не удержались на ногах

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Киеве на Дарнице девушка, проходившая мимо подвыпившей компании, случайно получила в лицо ботинком. Об этом киевлянка Дарья Чабанова написала на своей странице в соцсети.

"В общем, если вы увидите меня с синяком под глазом, то нет, меня не бьет мой парень, родители или начальник. Вчера, около 11 часов вечера, из метро "Дарница" выходили двое молодых мужчин. Стойкий запах спирта и неровная походка ясно давали понять, что их вечер прошёл более интересно, чем мой", – написала девушка.

Позже парни попытались пройти по ступенькам, однако не удержали равновесия. "Молодые люди не ожидали беды, пока на их пути не появились ступеньки. Это оказалось непреодолимым препятствием, собственно, они его и не преодолели. В неровном бою со ступеньками они позорно пали. Падали эффектно, в процессе сделав несколько кувырков. Кто же знал, что на траектории падения этих юных джедаев появлюсь я, и отхвачу от одного из них ногой по лицу", – рассказала киевлянка.

В итоге, один их падавших парней задел ногой лицо девушки. "Прилетело мне ботинком под левый глаз, который уже изрядно напух. Я даже не сразу поняла, что произошло, уже потом, в маршрутке почувствовала боль под глазом", – пожаловалась она.
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Источник:

"Сегодня"

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