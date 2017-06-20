В Киеве пьяный лихач протаранил два автомобиля

Сегодня, 21:04

В машине у виновника ДТП нашли травку и наркотики


На месте ДТП. Фото: Олег

На месте ДТП. Фото: Олег

На месте ДТП. Фото: Олег

На месте ДТП. Фото: Олег

В Киеве на Позняках произошло пьяное ДТП. Как сообщает с места происшествия корреспондент "Сегодня", водитель на сером "Ланосе"  на улице Гмыри протаранил два припаркованных автомобиля – "Дэу" и "Ауди". 

Прибывшие на место аварии патрульные определили, что водитель был под действием алкоголя. Кроме того, в его авто обнаружили травку и наркотический порошок. Документов на авто и прав у мужчины не было. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что под Киевом автоледи, перепутав педали, протаранила два авто и сбила скамейки.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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