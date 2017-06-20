В Киеве пьяный лихач протаранил два автомобиля

В Киеве на Позняках произошло пьяное ДТП. Как сообщает с места происшествия корреспондент "Сегодня", водитель на сером "Ланосе" на улице Гмыри протаранил два припаркованных автомобиля – "Дэу" и "Ауди".

Прибывшие на место аварии патрульные определили, что водитель был под действием алкоголя. Кроме того, в его авто обнаружили травку и наркотический порошок. Документов на авто и прав у мужчины не было. На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что под Киевом автоледи, перепутав педали, протаранила два авто и сбила скамейки.