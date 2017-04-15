В Киеве пьяный лихач врезался в патрульных

В Киеве на перекрестке ул. Дегтяревской и Шамрыло пьяный водитель "Хонды" врезался в автомобиль патрульной полиции "Тойота Приус". Об этом с места ДТП передает корреспондент "Сегодня". Сообщается, что алкотест показал наличие в крови 2.57 промилле алкоголя. У счастью, обошлось без пострадавших. Другие подробности аварии пока не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на переходе сбили женщину.