В Киеве пьяный мужчина порезал себе вены на остановке

Мужчина выжил и попал в больницу

Мужчина, который находится в розыске правоохранительными органами, пытался совершить самоубийство на улице, однако выжил. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вчера, 10 января, в Соломенском районе столицы на одной из остановок городского транспорта.

Известно, что 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порезал себе вены, но не умер, а получил неглубокие множественные травмы предплечья, в результате чего его госпитализировали.

Оказалось, что мужчина был в розыске за преступления.