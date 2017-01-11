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В Киеве пьяный мужчина порезал себе вены на остановке http://www.segodnya.ua/img/article/7873/93_main.1484153428.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/93_tn.1484153428.jpg Происшествия Мужчина выжил и попал в больницу  

В Киеве пьяный мужчина порезал себе вены на остановке

Сегодня, 18:49

Мужчина выжил и попал в больницу

 

Оказалось, что мужчина был в розыске
Оказалось, что мужчина был в розыске. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Мужчина, который находится в розыске правоохранительными органами, пытался совершить самоубийство на улице, однако выжил. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вчера, 10 января, в Соломенском районе столицы на одной из остановок городского транспорта.

Известно, что 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порезал себе вены, но не умер, а получил неглубокие множественные травмы предплечья, в результате чего его госпитализировали.

Оказалось, что мужчина был в розыске за преступления.
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