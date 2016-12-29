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В Киеве пьяный мужчина жестоко избил собственную мать http://www.segodnya.ua/img/article/7842/12_main.1483001695.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/12_tn.1483001695.jpg Происшествия Пожилую женщину немедленно госпитализировали  

В Киеве пьяный мужчина жестоко избил собственную мать

Сегодня, 10:52

Пожилую женщину немедленно госпитализировали

 

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали
Пострадавшую пенсионерку госпитализировали. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Киевская полиция задержала 41-летнего местного жителя, который избил свою мать.

В результате семейного конфликта пьяный злоумышленник набросился с кулаками на женщину.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы. К правоохранителям районного управления полиции поступило сообщение о семейных "разборках" на улице Шумского, которые закончились дракой. На месте происшествия работники полиции установили, что 41-летний сын в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры набросился на свою 68-летнюю мать. При этом мужчина нанес пенсионерке удары в голову и по телу. Пострадавшую пожилую женщину немедленно госпитализировали.

До этого случая, как установили оперативники, мужчина не имел проблем с законом.

Следственным отделом Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение").

Злоумышленника задержали на основании ст. 208 УПК. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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