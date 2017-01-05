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В Киеве пьяный мужчина жестоко убил бездомного http://www.segodnya.ua/img/article/7857/79_main.1483621713.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/79_tn.1483621713.jpg Происшествия Человека без определенного места жительства забили до смерти

В Киеве пьяный мужчина жестоко убил бездомного

Сегодня, 15:05

Человека без определенного места жительства забили до смерти

Убийцу оперативно задержали
Убийцу оперативно задержали. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киеве медики сообщили правоохранителям о человеке, которого доставили ночью в больницу с телесными повреждениями. Через несколько часов пациент умер, рассказали в ГУ НП столицы.

Несмотря на недостаток информации, правоохранители задержали убийцу и установили все обстоятельства происшествия. как оказалось, в заброшенном недострое на одной из улиц Святошинского района собираются лица без постоянного места проживания. К ним почти каждый день приезжает житель Киевской области, чтобы распивать с ними алкогольные напитки. Последний раз гость начал ссориться с бездомным, а после и бить его, вспоминая прошлые обиды.

Нетрезвый собутыльник бил бездомного сначала руками и ногами, а затем деревянной палкой по голове. Когда пострадавший уже упал, нападавший продолжал его бить головой о стену дома, пока тот не потерял сознание.

Прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила избитого в больницу, где он вскоре умер.

Полицейские разыскали свидетелей происшествия, которые рассказали о преступлении более детально.

Сведения о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. 45-летнего мужчину арестовали. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Если суд докажет его вину, то подозреваемому грозит лишение свободы до десяти лет.
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Источник:

"Сегодня"

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