В Киеве пьяный водитель элитной иномарки пытался предложить взятку патрульным

Сегодня, 18:30

Водитель ворвался в машину патрульных и оставил деньги на заднем сидении

Пьяный водитель бросил деньги в машине патрульных. Фото: Патрульная полиция Киева
Пьяный водитель бросил деньги в машине патрульных. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве патрульные передали следователям водителя-нарушителя, который предлагал им взятку, сообщли в Патрульной службе столицы.

Так, сегодня полицейские на улице Мечникова обратили внимание на автомобиль Audi A6, который нарушал ПДД, и остановили его. Инспекторы сразу заметили признаки алкогольного опьянения у 32-летнего водителя. Впрочем, от проверки на состояние опьянения мужчина отказался.

Когда он услышал, что инспекторы патрульной полиции составят на него административный протокол по ст. 130 КУоАП (Вождение в состоянии опьянения) — вышел из авто, без разрешения сел на заднее сиденье патрульного автомобиля и предложил инспекторам деньги. "Ребята, давайте договоримся, что вы не будете составлять на меня протокол", — предложил нарушитель.

Мужчине сразу сделали замечание относительно его присутствия в патрульном авто, а также предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной за предложение неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369 ККУ).

Когда мужчина вышел из служебного Toyota Prius, патрульные увидели, что он оставил в салоне деньги.

На место происшествия немедленно вызвали следственно-оперативную группу Печерского отделения полиции, а на водителя составили протокол за вождение в состоянии опьянения.

Чтобы отстранить водителя от дальнейшего вождения, автомобиль Audi A6 эвакуировали на штрафстоянку.
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Источник:

"Сегодня"

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