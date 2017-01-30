В Киеве пьяный водитель элитной иномарки пытался предложить взятку патрульным

Водитель ворвался в машину патрульных и оставил деньги на заднем сидении

В Киеве патрульные передали следователям водителя-нарушителя, который предлагал им взятку, сообщли в Патрульной службе столицы.

Так, сегодня полицейские на улице Мечникова обратили внимание на автомобиль Audi A6, который нарушал ПДД, и остановили его. Инспекторы сразу заметили признаки алкогольного опьянения у 32-летнего водителя. Впрочем, от проверки на состояние опьянения мужчина отказался.

Когда он услышал, что инспекторы патрульной полиции составят на него административный протокол по ст. 130 КУоАП (Вождение в состоянии опьянения) — вышел из авто, без разрешения сел на заднее сиденье патрульного автомобиля и предложил инспекторам деньги. "Ребята, давайте договоримся, что вы не будете составлять на меня протокол", — предложил нарушитель.

Мужчине сразу сделали замечание относительно его присутствия в патрульном авто, а также предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной за предложение неправомерной выгоды должностному лицу (ст. 369 ККУ).

Когда мужчина вышел из служебного Toyota Prius, патрульные увидели, что он оставил в салоне деньги.

На место происшествия немедленно вызвали следственно-оперативную группу Печерского отделения полиции, а на водителя составили протокол за вождение в состоянии опьянения.

Чтобы отстранить водителя от дальнейшего вождения, автомобиль Audi A6 эвакуировали на штрафстоянку.