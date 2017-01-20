В Киеве пьяный водитель на "Фольксвагене" штурмовал станцию метро "Харьковская" (фото)

Двигатель отбросило на тротуар, а авто – метров на 10 назад

В Киеве на проспекте Бажана произошло ночное пьяное ДТП. Водитель автомобиля "Фольксваген" на высокой скорости пытался заехать на станцию метро "Харьковская". Передние колеса заехали на станцию, двигатель отбросило на тротуар, а авто – метров на 10 назад.

Удивительно, но водитель не получил тяжелых травм. Он отделался ссадинами и ушибами. Свидетели утверждают, что мужчина был очень пьян и не понимал, в чем собственно дело. На месте работали патрули полиции.

Напомним, несколько дней назад в столице также произошло пьяное ДТП. На улице Миропольской около двух часов ночи нетрезвый водитель уснул за рулем своего "Фольцваген Пассат" и выскочил на обочину. В итоге неуправляемая машина столкнулась с припаркованным на обочине "Шевроле Авео".