В Киеве пьяный водитель наехал на толпу людей во время оформления ДТП (фото)

Сегодня, 22:01

Пострадали две женщины: патрульная и водитель автомобиля, попавшего в другое ДТП

В Киеве водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП, сообщает "Эспрессо.ТВ".

Как сказано в сообщении, полицейские прибыли на ДТП, которое произошло на ул. Электротехнической между ZAZ Vida и DEO. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части. На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальше.

Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.

Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейскую госпитализировали с ушибом коленей. На месте работает следственно-оперативная группа. В то же время водитель, виновник аварии, спит.
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