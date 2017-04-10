В Киеве пьяный водитель оставил квартал без электричества

Вчера, 18:38

Пока оформляли ДТП, у горе-водителя из авто украли аккумулятор


В столице пьяный водитель обесточил целый квартал. Мужчина не справился с управлением и своим авто разбил электроопору. После чего, по словам очевидцев, даже пытался скрыться с места ДТП. Но на место вовремя прибыла полиция.

Правда, на этом неприятности для нарушителя не закончились. Пока составляли протокол, неизвестные прямо из-под носа полиции и водителя, украли из разбитого автомобиля аккумулятор.
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Источник:

"Сегодня"

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