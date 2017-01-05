Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве пьяный водитель протаранил автозаправку (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/38_main.1483612709.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/38_tn.1483612709.jpg Происшествия Нарушитель на огромной скорости "влетел" на территорию заправки, лишь чудом никого не задев

В Киеве пьяный водитель протаранил автозаправку (фото)

Сегодня, 12:37

Нарушитель на огромной скорости "влетел" на территорию заправки, лишь чудом никого не задев

В Киеве ночью на Братиславской произошло пьяное ДТП. Там неадекватный водитель "Митсубиши Лансер" на скорости "залетел" на территорию АЗС, врезался в заправочный комплекс и "вылетел" обратно.

Горе-водитель очень долго не шел на контакт полицией. От драгера отказывался. Между тем, запах алкоголя ощущался от него даже на расстоянии нескольких метров.

Чудом в аварии обошлось без пострадавших
ДТП, водитель, пьяный, азс, врезался, пьяный водитель
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото управления превентивной деятельности ГУНП

Под Харьковом дважды сбили одного и того же пешехода

Сегодня, 12:33

Мужчина скончался на месте, а один из водителей скрылся от полиции

Происшествия

ДТП под Киевом. Фото: ГСЧС

Жуткое ДТП под Киевом: огромный грузовик протаранил маршрутку, разлилось топливо

Сегодня, 11:42

В результате аварии пострадали водитель и несколько пассажиров автобуса

Транспорт

Льгот на ночных маршрутах нет, билеты покупаем у водителя

В Киеве запустили ночные автобусы: как работает новый транспорт

Сегодня, 10:49

Новые ночные маршруты ездят без кондукторов, а водители сетуют на отсутствие пассажиров

Запад

Компания попала в жуткое ДТП, возвращаясь из ночного клуба

Вчера, 20:23

Среди жертв – молодой парень и девушка. Еще двое человек оказались в реанимации

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.