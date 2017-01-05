В Киеве пьяный водитель протаранил автозаправку (фото)

Нарушитель на огромной скорости "влетел" на территорию заправки, лишь чудом никого не задев

В Киеве ночью на Братиславской произошло пьяное ДТП. Там неадекватный водитель "Митсубиши Лансер" на скорости "залетел" на территорию АЗС, врезался в заправочный комплекс и "вылетел" обратно.

Горе-водитель очень долго не шел на контакт полицией. От драгера отказывался. Между тем, запах алкоголя ощущался от него даже на расстоянии нескольких метров.

Чудом в аварии обошлось без пострадавших