В Киеве пьяный водитель сбил женщин: все подробности

Сегодня, 08:57

Столкнувшись с легковушкой, бус налетел на патрульную полицейскую и женщину — водителя Vida

Задержанный. Водитель был пьян, а в салоне прятал наркотики. Фото: patrol.police.gov.ua
Задержанный. Водитель был пьян, а в салоне прятал наркотики. Фото: patrol.police.gov.ua

В Киеве по улице Электротехнической произошло чудовищное ДТП. Пьяный 29-летний водитель на Volkswagen Transporter наехал на патрульную полицейскую и женщину-водителя, которая стала участницей ДТП, произошедшего ранее. Водитель авто с места инцидента сбежал, но после погони был задержан. В его крови обнаружили 1,54 промилле алкоголя.

Как рассказали "Сегодня" в патрульной полиции, ЧП произошло во вторник около 18:00, когда двое копов прибыли на Электротехническую, чтобы оформить ДТП, с автомобилями Daewoo Lanos и ZAZ Vida. Когда патрульные выясняли обстоятельства аварии, в ZAZ Vida неожиданно врезался микроавтобус Volkswagen Transporter. Столкнувшись с легковушкой, бус налетел на патрульную полицейскую и женщину — водителя Vida.

По словам патрульной, она буквально спасла женщину, вытянув ее из-под колес микроавтобуса. "Все происходило очень быстро. Я увидела, что он мчится на нас, схватила женщину за руку и резко потянула ее на себя, чтобы уберечь от удара", — рассказала пострадавшая коп.

Но нарушитель и не подумал останавливаться. Он прибавил газу и уехал с места ДТП. Второй патрульный бросился преследовать бус, и вскоре заблокировал автомобиль с нерадивым водителем. "В салоне находились два человека. Мужчина за рулем был с явными признаками алкогольного опьянения и заявил: "Я никого не сбивал, я вообще пешеход". Тесты показали в его крови 1,54 промилле алкоголя", — рассказали в полиции.

При осмотре салона Volkswagen копы обнаружили пакетик с наркотиками. Водителя задержали и доставили в полицию Деснянского района. Пострадавших женщин госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. "Водитель ZAZ Vida получила травмы различной степени тяжести — ушибы и переломы, но ее жизни ничто не угрожает. Женщина находится в сознании. Патрульная получила незначительные телесные повреждения и находится на больничном", — рассказали нам в полиции. Открыто уголовное производство по статье "Нарушение ПДД, повлекшее телесные повреждения потерпевшему", что карается тремя годами тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ШТРАФЫ НЕ ПУГАЮТ. Сейчас наказание за вождение в нетрезвом виде предусматривает штраф в 10 200 грн и лишение права управлять автомобилем на год. Повторное нарушение — штраф 20 400 грн с запретом на управление авто в течение трех лет. Такие нововведения были приняты еще летом прошлого года. Однако любителей сесть пьяными за руль это не останавливает. "За одни сутки патрульные полицейские задерживают до 50 нетрезвых водителей", — сообщил "Сегодня" начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.
ДТП, сбил, нарушение, уголовное производство, патрульная
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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