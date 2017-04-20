В Киеве пьяный водитель снес ограждение скоростного трамвая
Чудом обошлось без серьезных травм
Фото: "Питбуль Киев"
Фото: "Питбуль Киев"
Фото: "Питбуль Киев"
Фото: "Питбуль Киев"
Фото: "Питбуль Киев"
В столице около четырех часом утра на Борщаговской улице произошло ДТП. Так, возле станции скоростного трамвая "Политехническая" пьяный водитель на "БМВ" вылетел с дороги и протаранил ограждение путей.
Остановился автомобиль, врезавшись в рельсы. Все люди, находившиеся в авто, были нетрезвы. В крови водителя обнаружили 1.71 промилле алкоголя.
К счастью, в аварии обошлось без серьезных травм, все обошлось ссадинами и царапинами. Все пострадавшие отказались от госпитализации.
Фото: Питбуль Киев
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