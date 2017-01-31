В Киеве пьяный водитель, скрываясь с места ДТП, врезался в столб (фото)

Сегодня, 20:30

Пьяное ДТП произошло в столице на проспекте Маяковского


Пьяное ДТП произошло в столице на проспекте Маяковского, фото Василий

Пьяное ДТП произошло в столице на проспекте Маяковского, фото Василий

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, во вторник вечером пьяное ДТП произошло в Киеве на проспекте Маяковского.

Пьяный водитель на Фольксваген развернулся через двойную сплошную, создал аварийную ситуацию, попытался скрыться и врезался в столб. 
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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