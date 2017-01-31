В Киеве пьяный водитель, скрываясь с места ДТП, врезался в столб (фото)
Пьяное ДТП произошло в столице на проспекте Маяковского
Пьяное ДТП произошло в столице на проспекте Маяковского, фото Василий
Пьяное ДТП произошло в столице на проспекте Маяковского, фото Василий
Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, во вторник вечером пьяное ДТП произошло в Киеве на проспекте Маяковского.
Пьяный водитель на Фольксваген развернулся через двойную сплошную, создал аварийную ситуацию, попытался скрыться и врезался в столб.
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