В Киеве пьяный водитель, скрываясь с места ДТП, врезался в столб (фото)

Пьяное ДТП произошло в столице на проспекте Маяковского

Как сообщает корреспондент Сегодня.ua, во вторник вечером пьяное ДТП произошло в Киеве на проспекте Маяковского.

Пьяный водитель на Фольксваген развернулся через двойную сплошную, создал аварийную ситуацию, попытался скрыться и врезался в столб.