В Киеве работают 30 пунктов обогрева, 10 из них – круглосуточные (адреса)

Сегодня, 10:09

В каждом из пунктов можно согреться, выпить чай или кофе и получить первую медицинскую помощь.

 

В Киеве работают 30 пунктов обогрева, 10 из них &ndash; круглосуточные (адреса)
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По состоянию на сегодня, 31-е января, в столице работает 30 пунктов обогрева, 10 из их – круглосуточные. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

"На сегодняшний день в Киеве работает 30 пунктов обогрева, 10 из них работают в круглосуточном режиме. Каждый день идут обращения в данные пункты обогрева. За прошедшие сутки в пункты обогрева обратились 50 человек. В общей сложности с момента работы в пункты обогрева обратилось больше 1,5 тыс. человек", – говорит Роман Ткачук.

Как сообщали ранее в КГГА, в этом году в столице отошли от практики развертывания палаток – в основном пункты обогрева находятся в помещениях ЖЭКов, учреждений здравоохранения и так далее. В них люди могут согреться и выпить чай или кофе, в каждом пункте есть аптечка. С полным списком пунктов обогрева и их адресами также можно ознакомиться здесь.

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Напомним, сегодня в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем опустится до 5-70С мороза. В связи со значительным похолоданием полиция просит водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах
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