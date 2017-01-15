В Киеве раненая собака сама пришла за помощью в больничный травмпункт (фото)

В Соломенском районе Киева произошел необычный случай. Как сообщают на страничке Kyiv Animal Rescue Group в Facebook, в больницу за помощью обратился необычный пациент – раненая собака.

"В травмпункт совершенно самостоятельно пришла крупная собака и легла в углу. Собака была ранена, самочувствие заметно плохое. Сотрудники травмпункта предположили, что у нее сломана лапа. Одна из врачей позвонила в Команду и попросила помочь собаке. Сказала, что готова оплатить лечение, но совершенно не знает, что делать с собакой потом", – сообщают в Команде спасения животных.

Собаку доставили в ветклинику, где ей оказали помощь. Перелома, к счастью, не обнаружилось, только раны и ссадины. Специалисты предполагают, что собака либо была ударена машиной, либо ее избил человек.

"Похожа на лайку (метиса лайки), очень добрая и понятливая, выполняет некоторые команды, терпеливо переносит медицинское вмешательство", – пишут в соцсетях. Сейчас ей ищут куратора, который поможет животному найти хозяина.