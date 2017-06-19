В Киеве рассекретили крупный центр по отмыванию денег с оборотом в 156 миллионов

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева.

Так, группа лиц, через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании (всего их установлено 15), конвертировали средства из безналичной формы в наличную. За предоставление услуг участники преступной группы получали от предпринимателей "вознаграждение" в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

Бестоварные операции получали документальное "прикрытие". Также в "конверте" предоставляли услугу по незаконному формированию налогового кредита . Обналиченные средства, а также поддельные первичные документы, курьеры доставляли "клиентам". Валюту участники конвертационного центра меняли в "подпольных" обменниках. Общий оборот "конверта" за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен.

В ходе досудебного следствия установлены офис, где осуществлялись оптовые валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 милллионов гривен.

В настоящее время с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия. Решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства.