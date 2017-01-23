В Киеве разбойник забрал из ЖЭКа сейф с документами

В помещении находилалась женщина-диспетчер, однако неизвестный зашел и похитил сейф

В Киеве из ЖЭКа пропал сейф. В Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что входная дверь в помещение сломана и исчез сейф.

На место немедленно выехали правоохранители и следственно-оперативная группа. Следы правонарушения зафиксированы и задокументированы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Металлический сейф с документами находился в кабинете бухгалтерии ЖЭКа. В помещении находилась диспетчер, которая пояснила: зашел неизвестный и открыто похитил сейф с документами.

Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Напомним, на днях в Киеве мужчина украл телевизор из кабинета врача. Убежать правонарушителю помешали полицейские, прибывшие на вызов. Сейчас мужчина находится под арестом.