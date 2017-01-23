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В Киеве разбойник забрал из ЖЭКа сейф с документами http://www.segodnya.ua/img/article/7909/47_main.1485182252.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/47_tn.1485182252.jpg Происшествия В помещении находилалась женщина-диспетчер, однако неизвестный зашел и похитил сейф 

В Киеве разбойник забрал из ЖЭКа сейф с документами

Сегодня, 16:36

В помещении находилалась женщина-диспетчер, однако неизвестный зашел и похитил сейф 

Мужчина сломал дверь в бухгалтерию. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина сломал дверь в бухгалтерию. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве из ЖЭКа пропал сейф. В Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что входная дверь в помещение сломана и исчез сейф.

На место немедленно выехали правоохранители и следственно-оперативная группа. Следы правонарушения зафиксированы и задокументированы.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Металлический сейф с документами находился в кабинете бухгалтерии ЖЭКа. В помещении находилась диспетчер, которая пояснила: зашел неизвестный и открыто похитил сейф с документами.

Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Напомним, на днях в Киеве мужчина украл телевизор из кабинета врача. Убежать правонарушителю помешали полицейские, прибывшие на вызов. Сейчас мужчина находится под арестом.
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Источник:

"Сегодня"

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