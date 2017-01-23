В Киеве разбойник забрал из ЖЭКа сейф с документами
В помещении находилалась женщина-диспетчер, однако неизвестный зашел и похитил сейф
В Киеве из ЖЭКа пропал сейф. В Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что входная дверь в помещение сломана и исчез сейф.
На место немедленно выехали правоохранители и следственно-оперативная группа. Следы правонарушения зафиксированы и задокументированы.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Металлический сейф с документами находился в кабинете бухгалтерии ЖЭКа. В помещении находилась диспетчер, которая пояснила: зашел неизвестный и открыто похитил сейф с документами.
Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители разыскивают злоумышленника.
Напомним, на днях в Киеве мужчина украл телевизор из кабинета врача. Убежать правонарушителю помешали полицейские, прибывшие на вызов. Сейчас мужчина находится под арестом.
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