В Киеве разбойники избили мужчину и отобрали у него телефон, банковские карты и обручальное кольцо

В Киеве ранее судимые злоумышленники избили мужчину и отобрали у него телефон, банковские карты и обручальное кольцо.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратился 45-летний местный житель и сообщил, что возле станции метро "Дорогожичи" его избили и ограбили неизвестные.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции разоблачили и задержали двух ранее судимых лиц: 32-летнего киевлянина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и хулиганство, и 29-летнего местного жителя, ранее судимого за употребление наркотических средств и кражу. У них изъяли вещественные доказательства.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. На данный момент задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, несколько дней назад в Киеве грабитель посреди улицы отобрал у мужчины телефон.