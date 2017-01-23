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В Киеве разбойники избили мужчину и отобрали у него телефон, банковские карты и обручальное кольцо http://www.segodnya.ua/img/article/7909/75_main.1485185882.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/75_tn.1485185882.jpg Происшествия ЧП случилось возле станции метро "Дорогожичи"  

В Киеве разбойники избили мужчину и отобрали у него телефон, банковские карты и обручальное кольцо

Сегодня, 17:36

ЧП случилось возле станции метро "Дорогожичи"

 

Грабителям грозит до шести лет лишения свободы
Грабителям грозит до шести лет лишения свободы. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

В Киеве ранее судимые злоумышленники избили мужчину и отобрали у него телефон, банковские карты и обручальное кольцо.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратился 45-летний местный житель и сообщил, что возле станции метро "Дорогожичи" его избили и ограбили неизвестные.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции разоблачили и задержали двух ранее судимых лиц: 32-летнего киевлянина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и хулиганство, и 29-летнего местного жителя, ранее судимого за употребление наркотических средств и кражу. У них изъяли вещественные доказательства.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. На данный момент задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, несколько дней назад в Киеве грабитель посреди улицы отобрал у мужчины телефон.
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Источник:

"Сегодня"

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