В Киеве разгорелся скандал с цыганами и полицией: ромы утверждают, что правоохранители вымогали деньги за "крышевание"

В Киеве возле станции метро "Шулявская" в однокомнатной квартире жил целый табор цыган. Они снимали жилье посуточно за 500 гривен и наводили ужас на соседей, говорится в сюжете "Надзвичайні новини. ICTV".

Держали здесь больных детей, инвалидов. Соседи говорят, что цыгане у них арендуют целых три квартиры, в одну из них и вызвали патрульных.

Прибыв на место, полицейские увидели, как женщина с мужчиной ведут в наручниках двух подозрительных мужчин. Пара в наручниках была сильно избита.

Оказалось, что цыгане самостоятельно задержали работника полиции и его сообщника – работника строительной фирмы, которые требовали у них деньги. Сдавать полицейских в райотдел приехал весть лагерь.

А потом рассказали, как работают в тандеме с правоохранителями и сколько с них требуют за крышевание.