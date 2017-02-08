В Киеве разгорелся скандал с цыганами и полицией: ромы утверждают, что правоохранители вымогали деньги за "крышевание"
Сдавать полицейских в райотдел приехал весть лагерь
В Киеве возле станции метро "Шулявская" в однокомнатной квартире жил целый табор цыган. Они снимали жилье посуточно за 500 гривен и наводили ужас на соседей, говорится в сюжете "Надзвичайні новини. ICTV".
Держали здесь больных детей, инвалидов. Соседи говорят, что цыгане у них арендуют целых три квартиры, в одну из них и вызвали патрульных.
Прибыв на место, полицейские увидели, как женщина с мужчиной ведут в наручниках двух подозрительных мужчин. Пара в наручниках была сильно избита.
Оказалось, что цыгане самостоятельно задержали работника полиции и его сообщника – работника строительной фирмы, которые требовали у них деньги. Сдавать полицейских в райотдел приехал весть лагерь.
А потом рассказали, как работают в тандеме с правоохранителями и сколько с них требуют за крышевание.
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