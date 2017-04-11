В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в более 360 млн гривен

Вчера, 11:14

С помощью фиктивных фирм члены банды незаконно переводили в наличные деньги

Во время обысков фискалы изъяли 1 миллион 750 тыс. гривен наличными. Фото: telegraf.in.ua
Во время обысков фискалы изъяли 1 миллион 750 тыс. гривен наличными. Фото: telegraf.in.ua

В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в более 360 млн гривен. Представители фискальной службы разоблачили членов банды, которые по заказу руководителей предприятий, преимущественно из Киева, незаконно переводили в наличные деньги.

Для этого зарегистрировали фиктивные фирмы, открыли банковские счета, куда заказчики перечисляли средства за якобы оказанные услуги или приобретенные товары. Далее деньги снимали в банкоматах. За это брали от 10 процентов от выводимой суммы.

Во время обысков фискалы изъяли 1 миллион 750 тыс. гривен наличными, печати фиктивных предприятий, банковские карточки, компьютеры и черновые записи. Злоумышленникам грозит до трех лет за решеткой.
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Источник:

"Сегодня"

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