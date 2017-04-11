В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в более 360 млн гривен

В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в более 360 млн гривен. Представители фискальной службы разоблачили членов банды, которые по заказу руководителей предприятий, преимущественно из Киева, незаконно переводили в наличные деньги.

Для этого зарегистрировали фиктивные фирмы, открыли банковские счета, куда заказчики перечисляли средства за якобы оказанные услуги или приобретенные товары. Далее деньги снимали в банкоматах. За это брали от 10 процентов от выводимой суммы.

Во время обысков фискалы изъяли 1 миллион 750 тыс. гривен наличными, печати фиктивных предприятий, банковские карточки, компьютеры и черновые записи. Злоумышленникам грозит до трех лет за решеткой.