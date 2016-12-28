В Киеве разыскивают банду дерзких грабителей

На днях в Киеве вечером трое неизвестных мужчин возле метро "Харьковская" отобрали у 45-летнего жителя Киевской области сумку с личными вещами и скрылись, рассказали в ГУ НП столицы.

Сообщение о том, что его ограбили трое мужчин, поступило от пострадавшего мужчины в дежурную часть Дарницкого управления полиции около шести часов вечера. Пострадавший на месте рассказал правоохранителям, что шел к автобусу. Неизвестно откуда к нему подбежали трое мужчин и отобрали сумку с деньгами и вещами. С места происшествия скрылись.

По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства данного происшествия.

Столичные полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленников.

Если кто-то стал свидетелем указанного события или обладает какой-либо информацией по данному поводу, обращайтесь в Дарницкое управление полиции по тел: (044) 572-71-02 или 102.