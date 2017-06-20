В Киеве рецидивист ударил киевлянина ножом в живот

Сегодня, 12:51

Мужчину госпитализировали в стационар, а нападавшего задержали возле его дома

Рецидивисту грозит новый тюремный срок
Рецидивисту грозит новый тюремный срок. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Киеве возле подъезда многоэтажки мужчина обнаружил своего брата с ножевыми ранениями. Киевлянин обратился в полицию, сообщает ГУ НП столицы.

Прибыв на место происшествия, следователи выяснили, что между двумя знакомыми на почве личной неприязни возникла драка. В результате 42-летний злоумышленник несколько раз ударил в живот местного жителя. После нанесения ранений он убежал, а пострадавшего с проникающим ранением живота госпитализировали.

Злоумышленника задержали недалеко от его места жительства. Им оказался 42-летний киевлянин, который имеет погашенную судимость за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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