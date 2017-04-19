В Киеве с Подольского моста упал подросток

Мальчика на "скорой" увезли в больницу с многочисленными травмами

В столице оперативному дежурному "Плесо" со станции скорой помощи поступил вызов: компания подростков в поисках приключений и адреналина взобралась на недостроенный Подольский мост, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в субботу, 15 апреля. Парень 2004 года рождения поскользнулся и упал в воду с высоты 15 – 20 метров. Через 7 минут после поступления вызова спасатели с базы, расположенной на Трухановом острове, прибыли на катере, подобрали пострадавшего и доставили на берег к карете "скорой".

Подросток госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными ушибами верхних и нижних конечностей, травмой глаза, убойной раной правого надбровья, правой височной области и общим переохлаждением.