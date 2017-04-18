В Киеве с погоней поймали разбойников, напавших на заправку
Злоумышленников задержали по горячим следам
"Ауди" с разбойником задержали в нескольких километрах от места преступления
"Ауди" с разбойником задержали в нескольких километрах от места преступления
"Ауди" с разбойником задержали в нескольких километрах от места преступления
"Ауди" с разбойником задержали в нескольких километрах от места преступления
В Киеве сегодня днем произошло разбойное нападение на АЗС по проспекту Бандеры.
Правоохранители начали погоню за злоумышленниками, пытавшимися скрыться. Двое из них были пешими, один убегал на автомобиле "Ауди".
В четырех километрах от места преступления была остановлена указанная иномарка и задержан один из бандитов. Предварительно, остальных злоумышленников задержали возле АЗС при попытке скрыться.
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