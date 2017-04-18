В Киеве с погоней поймали разбойников, напавших на заправку

В Киеве сегодня днем произошло разбойное нападение на АЗС по проспекту Бандеры.

Правоохранители начали погоню за злоумышленниками, пытавшимися скрыться. Двое из них были пешими, один убегал на автомобиле "Ауди".

В четырех километрах от места преступления была остановлена указанная иномарка и задержан один из бандитов. Предварительно, остальных злоумышленников задержали возле АЗС при попытке скрыться.