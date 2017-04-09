В Киеве с выставки на Софийской площади украли уникальную писанку

Вчера, 18:55

Организаторы просят помочь в поисках неизвестных преступников

В Киеве украли уникальную писанку. Фото: соцсети
В Киеве украли уникальную писанку. Фото: соцсети

На Софийской и Михайловской площадях в рамках Фестиваля писанок уже установили больше 500 уникальных огромных пасхальных яиц, которые разрисовывали люди со всей Украины. Посмотреть на необычные работы идут тысячи киевлян и гостей города, несмотря на то, что официальное открытие фестиваля перенесли из-за погоды (оно должно было состояться в субботу).

К сожалению, на Софийской площади произошло и первое ЧП. Как рассказал "Сегодня" куратор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, одну из писанок кто-то украл!

"Пропала одна из самых красивых писанок – на которой была изображена такса. Она нравилась посетителям больше всего, люди фотографировались рядом. Мы предполагаем, что кто-то накрыл ее, снял и увез на машине. Просим – верните таксу! Ведь это уникальная работа. Похититель не сможет ее никому показать, ведь сразу же раскроет себя", – говорит Игорь Добруцкий.

По его словам, о пропаже будет подано заявление в полицию.Организаторы фестиваля также обращаются к возможным свидетелям, которые могут помочь в поисках.
заявление, ЧП, установили, украли, организаторы
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Спасатели помогли родителям и животному. Фото: sobitie.com.ua

Под Киевом спасатели освободили "из плена" маленького ребенка и кота

Вчера, 11:59

Малыш закрылся в квартире, а животное застряло на дереве

Мир

Полиция Швеции опубликовала фото мужчины, разыскиваемого в связи с терактом в Стокгольме

7 Апреля, 22:48

Полиция Швеции опубликовала фото мужчины, разыскиваемого в связи с терактом в Стокгольме  

Украина

Арсен Аваков. фото из открытых источников

Аваков: Предотвращено убийство экс-вице-премьера Молдовы

7 Апреля, 17:06

Исполнители "заказа" были задержаны в Кишиневе, а организаторы – в Киеве, отметило руководство силовых структур

Происшествия

Мужчина вел себя неадекватно

В Киеве наркоман разгромил чужую машину и бросался на "копов"

7 Апреля, 15:44

Неадекватного киевлянина заковали в наручники, местные жители говорят - такие приступы у него постоянно

Харьков

Фото: pixabay.com

В Харьковской гимназии школьницы отравились успокоительными таблетками

7 Апреля, 12:48

Каретой скорой помощи пострадавшие доставлены в больницу для оказания помощи 

Харьков

Фото: pixabay.com

Под Харьковом ребенок погиб во время игры

7 Апреля, 10:06

Мальчика спасти не удалось, он умер на месте от полученных травм

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования