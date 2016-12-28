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В Киеве СБУ перекрыла крупный канал поставки психотропов в Украину (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/17_main.1482926738.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/17_tn.1482926738.jpg Происшествия Дельцы дробили посылки на мелкие партии  

В Киеве СБУ перекрыла крупный канал поставки психотропов в Украину (фото)

Сегодня, 14:03

Дельцы дробили посылки на мелкие партии

 

В Киеве Служба безопасности Украины перекрыла Международный канал поставки в Украину особо опасных психотропных веществ из одной из стран Западной Европы. Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Организаторы канала несколько лет подряд заказывали сильнодействующие препараты через Интернет. Чтобы избежать уголовной ответственности, дельцы дробили посылки на мелкие партии и получали психотропы в бандеролях с письмами и в пластиковых упаковках с компакт-дисками, на которых якобы было записано программное обеспечение.

Злоумышленники распространяли наркотики через "закладки" во всех районах столицы. Наркокурьеры фотографировали место, в котором они оставляли заказ и отсылали фото клиентам, которые расплачивались с ними через банковские переводы.

По оперативным данным, за сутки злоумышленники успевали реализовать до ста таких "закладок".

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в Деснянском районе столицы, когда она пыталась получить в одном из почтовых отделений очередную партию психотропа MDMA.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных к контрабанде и сбыту психотропов.

Напомним, в сентябре в столице полиция разоблачила нарколабораторию по изготовлению психотропов и культивированию наркосодержащих растений. Универсальную нарколабораторию нарушители обустроили в гаражном боксе. Во время санкционированного обыска оперативники изъяли более 150 г марихуаны, 50 г амфетамина, 20 л прекурсоров для его синтеза и кусты конопли.
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Источник:

"Сегодня"

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