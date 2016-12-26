В Киеве СБУ задержала афериста с поддельным удостоверением офицера Вооруженных Сил (фото)

Мошенник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных Сил Украины, "собирал" деньги на материальную поддержку участников боевых действий на Востоке.

Правоохранители установили, что злоумышленник уже имел проблемы с законом за подделку документов и незаконное хранение оружия. По информации спецслужбы, используя поддельные документы офицера, мошенник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям. Правоохранители получили дополнительную информацию о злоумышленнике от одного из украинских телевизионных каналов.

Сотрудники спецслужбы совместно с Нацполицией задержали псевдоофицера возле столичного железнодорожного вокзала при регистрации в военной форме с шевронами подразделения ВДВ Вооруженных Сил Украины в один из хостелов. Оперативники СБУ изъяли у мошенника поддельное удостоверение полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий. У злоумышленника также обнаружено специальное техническое средство для сканирования радиочастот.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка удостоверения). Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Продолжается досудебное следствие.